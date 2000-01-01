Ворожейкина Варвара Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВорожейкина Варвара Матвеевна

Ворожейкина Варвара Матвеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.08.1916 ст.

Сын: Ворожейкин Гурий Александрович

Отец ребёнка: Ворожейкин Александр Александрович

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебск Тамбовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворожейкин Александр Александрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close