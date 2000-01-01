Ворожейкина Варвара Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.08.1916 ст.
Сын: Ворожейкин Гурий Александрович
Отец ребёнка: Ворожейкин Александр Александрович
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Борисоглебск Тамбовской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно