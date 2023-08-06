Сергеева (Морозова) Елисавета Павлова
Место рождения
Дата рождения29.08.1821 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1821 ст.
Бракосочетание
03.09.1844 ст.
Муж: Сергеев Лука Иванов
Рождение ребёнка
22.02.1846 ст.
Дочь: (Сергеева) Евдокия Лукинична
Отец ребёнка: Сергеев Лука Иванов
Рождение ребёнка
10.11.1847 ст.
Дочь: (Сергеева) Екатерина Лукинична
Отец ребёнка: Сергеев Лука Иванов
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Сергеев Иван Лукич
Отец ребёнка: Сергеев Лука Иванов
Смерть
Неизвестно