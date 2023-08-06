Сергеева (Морозова) Елисавета Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Морозова) Елисавета Павлова

Место рождения

Калуга, город Калуга, Калужская область

Дата рождения

29.08.1821 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1821 ст.

Отец: Морозов Павел Григорьев

Мать: Морозова (Извекова) Анна Антонова

Калуга, город Калуга, Калужская область
Бракосочетание
03.09.1844 ст.

Муж: Сергеев Лука Иванов

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
22.02.1846 ст.

Дочь: (Сергеева) Евдокия Лукинична

Отец ребёнка: Сергеев Лука Иванов

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
10.11.1847 ст.

Дочь: (Сергеева) Екатерина Лукинична

Отец ребёнка: Сергеев Лука Иванов

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Сергеев Иван Лукич

Отец ребёнка: Сергеев Лука Иванов

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно

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