Авдонин Никита Игоревич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Авдонин Игорь Валерьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.2015
Дочь: Авдонина Ксения Игоревна
Мать ребёнка: Авдонина Наталья
Рождение ребёнка
12.07.2022
Дочь: Авдонина Валерия Игоревна
Мать ребёнка: Авдонина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдонина Наталья