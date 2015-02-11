Авдонин Никита Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдонин Никита Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авдонин Игорь Валерьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.02.2015

Дочь: Авдонина Ксения Игоревна

Мать ребёнка: Авдонина Наталья

Рождение ребёнка
12.07.2022

Дочь: Авдонина Валерия Игоревна

Мать ребёнка: Авдонина Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдонина Наталья

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