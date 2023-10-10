Ворохова (Охалина) Катерина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1905
Дата смерти1995
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1905
Рождение ребёнка
30.05.1932
Дочь: Соснова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Ворохов Михаил Дмитриевич
село Кузнецово, Макарьевский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ворохов Михаил Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мошкина Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карпова Нина Михайловна
Отец ребёнка: Ворохов Михаил Дмитриевич
Смерть
1995
Омск, город Омск, Омская область