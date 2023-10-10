Ворохова (Охалина) Катерина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВорохова (Охалина) Катерина Егоровна

Ворохова (Охалина) Катерина Егоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1905

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1905

Отец: Охалин Егор Кондратьевич

Мать: Охалина Александра Емельяновна

Рождение ребёнка
30.05.1932

Дочь: Соснова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Ворохов Михаил Дмитриевич

село Кузнецово, Макарьевский район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ворохов Борис Михайлович

Отец ребёнка: Ворохов Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мошкина Валентина Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карпова Нина Михайловна

Отец ребёнка: Ворохов Михаил Дмитриевич

Смерть
1995
Омск, город Омск, Омская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close