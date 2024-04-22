Камнев Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
Около 1867
Рождение ребёнка
1868
Сын: Камнев Николай Александрович
Мать ребёнка: Камнева Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Камнева Анфуса Александровна
Мать ребёнка: Камнева Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Камнев Василий Александрович
Мать ребёнка: Камнева Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Камнева Анна Александровна
Мать ребёнка: Камнева Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1884
Сын: Камнев Александр Александрович
Мать ребёнка: Камнева Александра Николаевна
Смерть
Неизвестно