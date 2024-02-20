Есенов Забе Мулдарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Есенов Забе Мулдарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есенова (Кундухова) Госамайхо Айтеговна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Есенов Тау-Султан Забеевич

Мать ребёнка: Есенова (Кундухова) Госамайхо Айтеговна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Есенов Цкуй Забеевич

Мать ребёнка: Есенова (Кундухова) Госамайхо Айтеговна

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