Есенов Забе Мулдарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Сын: Есенов Тау-Султан Забеевич
Мать ребёнка: Есенова (Кундухова) Госамайхо Айтеговна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Есенов Цкуй Забеевич
Мать ребёнка: Есенова (Кундухова) Госамайхо Айтеговна