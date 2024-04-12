(Максимова) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Максимова) Анастасия Васильевна

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

03.?.1892 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.?.1892 ст.

Отец: Максимов Василий Ионович

Мать: Максимова Пелагея Ивановна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Крещение
04.?.1892 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Сельца Прудов крестьянин Степан Гаврилов Максимов и жена того же сельца запасного рядового Бориса Трофимова Хрунова Любовь Степанова
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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