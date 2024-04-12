(Максимова) Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.?.1892 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.?.1892 ст.
Крещение
04.?.1892 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Сельца Прудов крестьянин Степан Гаврилов Максимов и жена того же сельца запасного рядового Бориса Трофимова Хрунова Любовь Степанова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно