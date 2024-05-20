Остякова (Петрикова) Римма Васильевна 06.02.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Остякова (Петрикова) Римма Васильевна

Место рождения

Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

06.02.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КО
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Место
Комментарий
Рождение
06.02.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рузаевка, Рузаевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
30.06.1954

Сын: Остяков Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Остяков Георгий Александрович

Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
18.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Остяков Георгий Александрович

Смерть
Неизвестно

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