Остякова (Петрикова) Римма Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.02.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1954
Сын: Остяков Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Остяков Георгий Александрович
Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
18.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Остяков Георгий Александрович
Смерть
Неизвестно