Ainbinder (Ainbinder) ממקה
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.04.1919
Сын: Ainbinder Isaak
Отец ребёнка: Ainbinder שלמה
Упоминание
Неизвестно
BillionGraves | ממקה | Рождение: 22 апр 1919 | Смерть: 1 ноя 2001 | Захоронение: Sderot Cemetery, Sderot, Israel | Родственники: | Родство Имя Рождение Смерть | Отец שלמה | Мать ממקה