Крюков Прокопий Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюков Прокопий Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Крюков Никита Никитич

Мать: Крюкова Наталья Фатеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Герасим Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Павел Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Игнатова (Крюкова) Анисья Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Крюкова) Дарья (?) Прокопьевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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