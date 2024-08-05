Крюков Прокопий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Крюков Никита Никитич
Мать: Крюкова Наталья Фатеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крюков Герасим Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Игнатова (Крюкова) Анисья Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Крюкова) Дарья (?) Прокопьевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно