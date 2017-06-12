Чаусова Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1940
Дата смерти12.06.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1960
Сын: Чаусов Виктор
Отец ребёнка: Чаусов Александр
Рождение ребёнка
25.05.1963
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Чаусов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чаусов Сергей
Отец ребёнка: Чаусов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чаусов Александр
Смерть
12.06.2017