Чаусова Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чаусова Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1940

Дата смерти

12.06.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1960

Сын: Чаусов Виктор

Отец ребёнка: Чаусов Александр

Рождение ребёнка
25.05.1963

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Чаусов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чаусов Сергей

Отец ребёнка: Чаусов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаусов Александр

Смерть
12.06.2017
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