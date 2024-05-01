Суботин Александр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиПосле 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Суботин Матвей Андреевич
Мать: Суботина Катерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суботина Оксинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суботин Феодор Александрович
Мать ребёнка: Суботина Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Суботина Ксения
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Сын: Суботин Прокопий Александрович
Мать ребёнка: Суботина Оксинья
Рождение ребёнка
1838
Сын: Суботин Фокей Александрович
Мать ребёнка: Суботина Оксинья
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Суботина) Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Суботина Ксения
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Суботина) Феодосия Александровна
Мать ребёнка: Суботина Ксения
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Суботина) Мавра Александровна
Мать ребёнка: Суботина Ксения
Рождение ребёнка
1853
Сын: Субботин Николай Александрович
Мать ребёнка: Суботина Ксения
Рождение ребёнка
1856
Сын: Субботин Антоний Александрович
Мать ребёнка: Суботина Ксения
Смерть
После 1860