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Суботин Александр Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

После 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Суботин Матвей Андреевич

Мать: Суботина Катерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суботина Оксинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суботин Феодор Александрович

Мать ребёнка: Суботина Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суботина Ксения

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834

Сын: Суботин Прокопий Александрович

Мать ребёнка: Суботина Оксинья

Рождение ребёнка
1838

Сын: Суботин Фокей Александрович

Мать ребёнка: Суботина Оксинья

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Суботина) Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Суботина Ксения

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Суботина) Феодосия Александровна

Мать ребёнка: Суботина Ксения

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Суботина) Мавра Александровна

Мать ребёнка: Суботина Ксения

Рождение ребёнка
1853

Сын: Субботин Николай Александрович

Мать ребёнка: Суботина Ксения

Рождение ребёнка
1856

Сын: Субботин Антоний Александрович

Мать ребёнка: Суботина Ксения

Смерть
После 1860

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