Бурмистров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурмистров Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1935

Дата смерти

01.01.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1952

Сын: Бурмистров Николай Иванович

Мать ребёнка: Бурмистрова Зоя Михайловна

Рождение ребёнка
12.08.1966

Дочь: Силаева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Бурмистрова Зоя Михайловна

Смерть
01.01.1990
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