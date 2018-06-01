Бурмистров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1935
Дата смерти01.01.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1952
Сын: Бурмистров Николай Иванович
Мать ребёнка: Бурмистрова Зоя Михайловна
Рождение ребёнка
12.08.1966
Дочь: Силаева Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Бурмистрова Зоя Михайловна
Смерть
01.01.1990