Комлев Федот Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлев Федот Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1906

Дата смерти

?.12.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.02.1928

Дочь: Сулейманова Клавдия Федотовна

Мать ребёнка: Комлева Екатерина Павловна

Конево, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комлева Екатерина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комлева Анна Мартыновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брютова Ольга Федотовна

Мать ребёнка: Комлева Анна Мартыновна

Конево, Абатский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
?.12.1997
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