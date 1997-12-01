Комлев Федот Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1906
Дата смерти?.12.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.02.1928
Дочь: Сулейманова Клавдия Федотовна
Мать ребёнка: Комлева Екатерина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комлева Анна Мартыновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Брютова Ольга Федотовна
Мать ребёнка: Комлева Анна Мартыновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
?.12.1997