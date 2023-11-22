Киселев Климонт Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Киселев Петр Денисович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1752
Сын: Киселев Федор Климонтович
Мать ребёнка: Киселева Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
1754
Сын: Киселев Кондрат Климонтович
Мать ребёнка: Киселева Евдокия Савельевна
Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1756
Сын: Киселев Денис Климонтович
Мать ребёнка: Киселева Евдокия Савельевна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Василиса Климонтовна
Мать ребёнка: Киселева Евдокия Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно