Киселев Климонт Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Климонт Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Киселев Петр Денисович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1752

Сын: Киселев Федор Климонтович

Мать ребёнка: Киселева Евдокия Савельевна

Рождение ребёнка
1754

Сын: Киселев Кондрат Климонтович

Мать ребёнка: Киселева Евдокия Савельевна

Шестаково, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1756

Сын: Киселев Денис Климонтович

Мать ребёнка: Киселева Евдокия Савельевна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Василиса Климонтовна

Мать ребёнка: Киселева Евдокия Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Евдокия Савельевна

Смерть
Неизвестно
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