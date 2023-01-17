Федор Филипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Роман Федоров
Мать ребёнка: Прасковья Харитонова
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Марья Федорова
Мать ребёнка: Прасковья Харитонова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Матрена Федорова
Мать ребёнка: Прасковья Харитонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Харитонова
Место жительства
Неизвестно
Заболотье, Октябрьский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно