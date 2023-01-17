Семёнов Сергей Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов Сергей Терентьевич

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Место рождения

Ильино, Ефремовская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

17.09.1840

Дата смерти

27.12.1909

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильино, Ефремовская волость, Кологривский уезд
Место жительства
С 1840
Ильино, Ефремовская волость, Кологривский уезд
Смерть
27.12.1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1909
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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