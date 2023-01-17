Семёнов Сергей Терентьевич
Место рождения
Дата рождения17.09.1840
Дата смерти27.12.1909
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1840
Смерть
27.12.1909
Место жительства
По 1909