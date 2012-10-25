Ермолаев Олег Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Олег Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1933

Дата смерти

25.10.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1967 г.р.

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.09.1967

Сын: Ермолаев Игорь Олегович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
25.10.2012

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