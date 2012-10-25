Ермолаев Олег Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1933
Дата смерти25.10.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.09.1967
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.10.2012