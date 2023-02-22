Капустин Абрам-Мендель Хаймович (Ефимович)
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.12.1908
Дата смерти29.03.1991
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1908
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Эстер
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Капустина Рита Давыдовна
Смерть
29.03.1991