Капустин Абрам-Мендель Хаймович (Ефимович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустин Абрам-Мендель Хаймович (Ефимович)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.12.1908

Дата смерти

29.03.1991

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1908

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Эстер

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капустина Рита Давыдовна

Смерть
29.03.1991
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