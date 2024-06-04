Шутов Аника Якимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1734
Дата смертиПосле 1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734
Отец: Шутов Яким Федоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шутова Гликерия Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Шутов Петр Аникин
Мать ребёнка: Шутова Гликерия Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1754
Сын: Шутов Оксен Аникин
Мать ребёнка: Шутова Гликерия Яковлева
Смерть
После 1759