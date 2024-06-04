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Шутов Аника Якимов

Место рождения

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1734

Дата смерти

После 1759

Пол

Мужской

Отец

Около 1710 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1737 г.р.

Дети

Около 1752 г.р.
Около 1754 г.р.

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1734

Отец: Шутов Яким Федоров

Мать: не указана

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шутова Гликерия Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Шутов Петр Аникин

Мать ребёнка: Шутова Гликерия Яковлева

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Шутов Оксен Аникин

Мать ребёнка: Шутова Гликерия Яковлева

Кузнецы, Сунский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1759

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