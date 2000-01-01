Доброумов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доброумов Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никуличева Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доброумов Григорий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доброумов Владимир

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Доброумова Ольга

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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