Доброумов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доброумов Григорий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доброумов Владимир
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Доброумова Ольга
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно