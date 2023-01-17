Кондрашова Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашова Лидия Ивановна

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Место рождения

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область

Дата рождения

31.08.1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1970 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Рождение ребёнка
14.09.1970

Сын: Кондрашов Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Кондрашов Сергей Егорович

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондрашов Сергей Егорович

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