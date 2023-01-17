Кондрашова Лидия Ивановна
Место рождения
Дата рождения31.08.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1970
Сын: Кондрашов Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Кондрашов Сергей Егорович
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондрашов Сергей Егорович