Чибисов Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чибисов Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: Чибисова Зинаида Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чибисов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно