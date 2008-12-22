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Арабина Мария Валерьевна
Арабина Мария Валерьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.12.2008
Пол
Женский
Отец
Арабин Валерий
Мать
Арабина (Завгороднева) Наталья Владимировна
1972 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.2008
Отец:
Арабин Валерий
Мать:
Арабина Наталья Владимировна
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