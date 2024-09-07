Граселиус (Grosselis) Генрих Кристофорович
Место рожденияг. Мемель Восточная Пруссия ныне г. Каунас
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
13.12.1924
Сын: Граселиус Альфред (Леня) Генрихович
Мать ребёнка: Граселиус (Черных) Прасковья Никитична
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Саулина (Граселиус) Галина (Клара) Генриховна
Мать ребёнка: Граселиус (Черных) Прасковья Никитична
Смерть
Неизвестно