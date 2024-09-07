Граселиус (Grosselis) Генрих Кристофорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Граселиус (Grosselis) Генрих Кристофорович

Место рождения

г. Мемель Восточная Пруссия ныне г. Каунас

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Граселиус (Черных) Прасковья Никитична

Рождение ребёнка
1919

Сын: Граселиус (Гросселус) Вадим (Вальтер) Генрихович (Андреевич)

Мать ребёнка: Граселиус (Черных) Прасковья Никитична

Рождение ребёнка
1921

Сын: Граселиус (Гроссельюс) Анатолий (Адольф)

Мать ребёнка: Граселиус (Черных) Прасковья Никитична

Рождение ребёнка
13.12.1924

Сын: Граселиус Альфред (Леня) Генрихович

Мать ребёнка: Граселиус (Черных) Прасковья Никитична

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Саулина (Граселиус) Галина (Клара) Генриховна

Мать ребёнка: Граселиус (Черных) Прасковья Никитична

Сретенск, Сретенский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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