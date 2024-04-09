Бобраков Спиридон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобраков Спиридон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1822 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Бобраков Данил Спиридонович

Мать ребёнка: не указана

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