Уракова (Копцева) Марфа Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1706
Дата смерти1787
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Вычислено 1731
Отец ребёнка: Ураков Тимофей Корнилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1738
Дочь: Ирина Тимофеева
Отец ребёнка: Ураков Тимофей Корнилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1742
Отец ребёнка: Ураков Тимофей Корнилов
Рождение ребёнка
Вычислено 1744
Отец ребёнка: Ураков Тимофей Корнилов
Рождение ребёнка
Около 1751
Отец ребёнка: Ураков Тимофей Корнилов
Упоминается в возрасте 65 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 177об, №45)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1787