Уракова (Копцева) Марфа Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уракова (Копцева) Марфа Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1706

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1711 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1731

Сын: Ураков Степан Тимофеев

Отец ребёнка: Ураков Тимофей Корнилов

Рождение ребёнка
Вычислено 1738

Дочь: Ирина Тимофеева

Отец ребёнка: Ураков Тимофей Корнилов

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1742

Сын: Ураков Федот Тимофеев

Отец ребёнка: Ураков Тимофей Корнилов

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1744

Сын: Ураков Григорий Тимофеев

Отец ребёнка: Ураков Тимофей Корнилов

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Ураков Михаил Тимофеев

Отец ребёнка: Ураков Тимофей Корнилов

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 65 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 177об, №45)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ураков Тимофей Корнилов

Смерть
1787
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
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