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Машир Елисей
Машир Елисей
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.06.1872
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Машир Прохор
Мать
Лукия
1841 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1872
Отец:
Машир Прохор
Мать:
Лукия
Смерть
Неизвестно
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