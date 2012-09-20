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Федорчукова Екатерина Анатольевна
Федорчукова Екатерина Анатольевна
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Древо
Место рождения
Иваново
, Иваново, Ивановская область
Дата рождения
20.09.2012
Пол
Женский
Отец
Лаптев Анатолий Петрович
1974 г.р.
Мать
Федорчукова Юлия Васильевна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.2012
Отец:
Лаптев Анатолий Петрович
Мать:
Федорчукова Юлия Васильевна
Иваново
, Иваново, Ивановская область
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