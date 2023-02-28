Шевырев Фёдор Трофимов
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Шевырева Матрёна Иванова
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Устинья Фёдорова
Мать ребёнка: Шевырева Матрёна Иванова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Шевырев Ксенофонт Фёдоров
Мать ребёнка: Шевырева Матрёна Иванова
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Марья Фёдорова
Мать ребёнка: Шевырева Матрёна Иванова
Место жительства
1850
124 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевырева Матрёна Иванова
Смерть
Неизвестно