Шевырев Фёдор Трофимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевырев Фёдор Трофимов

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Шевырев Алексей Фёдоров

Мать ребёнка: Шевырева Матрёна Иванова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Устинья Фёдорова

Мать ребёнка: Шевырева Матрёна Иванова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Шевырев Ксенофонт Фёдоров

Мать ребёнка: Шевырева Матрёна Иванова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Марья Фёдорова

Мать ребёнка: Шевырева Матрёна Иванова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
124 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевырева Матрёна Иванова

Смерть
Неизвестно
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