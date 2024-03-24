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Прий Арнальд Арнальдович

Место рождения

Москва или Санкт-Петербург. Россия

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва или Санкт-Петербург. Россия
Рождение ребёнка
03.07.1936

Сын: Григорьев Виктор Арнальдович

Мать ребёнка: Григорьева Зоя Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.07.1940

Дочь: Дячко Римма Арнальдовна

Мать ребёнка: Григорьева Зоя Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
02.07.1940

Сын: Григорьев Павел Арнальдович

Мать ребёнка: Григорьева Зоя Яковлевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Зоя Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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