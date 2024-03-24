Прий Арнальд Арнальдович
Место рожденияМосква или Санкт-Петербург. Россия
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.07.1936
Сын: Григорьев Виктор Арнальдович
Мать ребёнка: Григорьева Зоя Яковлевна
Рождение ребёнка
02.07.1940
Дочь: Дячко Римма Арнальдовна
Мать ребёнка: Григорьева Зоя Яковлевна
Рождение ребёнка
02.07.1940
Сын: Григорьев Павел Арнальдович
Мать ребёнка: Григорьева Зоя Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Григорьева Зоя Яковлевна
Смерть
Неизвестно