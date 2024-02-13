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Малышев Геннадий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1945

Дата смерти

2011

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1969

Сын: Малышев Сергей Александрович

Мать ребёнка: Малышева Валентина Степановна

Рождение ребёнка
1972

Сын: Малышев Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Малышева Валентина Степановна

Рождение ребёнка
1976

Сын: Малышев Виталий Александрович

Мать ребёнка: Малышева Валентина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малышева Валентина Степановна

Смерть
2011
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