Малышев Геннадий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1945
Дата смерти2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1969
Сын: Малышев Сергей Александрович
Мать ребёнка: Малышева Валентина Степановна
Рождение ребёнка
1972
Сын: Малышев Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Малышева Валентина Степановна
Рождение ребёнка
1976
Сын: Малышев Виталий Александрович
Мать ребёнка: Малышева Валентина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2011