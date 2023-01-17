Чернышов Михаил Николаевч
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чернышова Юлия Тимоновна
Горноправдинск, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра