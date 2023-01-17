Чернышов Михаил Николаевч — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышов Михаил Николаевч

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чернышова Юлия Тимоновна

Горноправдинск, Ханты-Мансийский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
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