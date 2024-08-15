Безродная Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безродная Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: (Безродная) Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Безродный Иван Тимофеевич

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: (Безродная) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Безродный Иван Тимофеевич

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Безродный Иван Иванович

Отец ребёнка: Безродный Иван Тимофеевич

Гнидин, Старобельский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Около 1816

Муж: Безродный Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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