Безродная Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: (Безродная) Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Безродный Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: (Безродная) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Безродный Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1813
Отец ребёнка: Безродный Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Около 1816
Смерть
Неизвестно