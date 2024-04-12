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Гусельникова (Абрамова) Галина Алексеевна

Место рождения

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

02.01.1951

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1951

Отец: Абрамов (ансимов) Алексей Степанович

Мать: Абрамова (мясникова Антонина Яковлевна

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Бракосочетание
16.07.1971

Муж: Гусельников Анатолий Алексеевич

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
1972

Дочь: Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Гусельников Анатолий Алексеевич

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
Рождение ребёнка
17.01.1975

Сын: Гусельников Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Гусельников Анатолий Алексеевич

Рождение ребёнка
21.01.1989

Сын: Гусельников Денис Анатольевич

Отец ребёнка: Гусельников Анатолий Алексеевич

Степногорск, Степногорская городская администрация, Акмолинская область
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