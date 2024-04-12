Гусельникова (Абрамова) Галина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения02.01.1951
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1951
Бракосочетание
16.07.1971
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Гусельников Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
17.01.1975
Сын: Гусельников Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Гусельников Анатолий Алексеевич
Рождение ребёнка
21.01.1989
Сын: Гусельников Денис Анатольевич
Отец ребёнка: Гусельников Анатолий Алексеевич