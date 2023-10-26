Гричук Владимир Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1935
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1935
Отец: Гричук Степан Андреевич
Мать: Гричук Александра
Рождение ребёнка
06.11.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гричук Людмила Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гричук Людмила Дмитриевна