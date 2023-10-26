Гричук Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГричук Владимир Степанович

Гричук Владимир Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1935

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1935

Отец: Гричук Степан Андреевич

Мать: Гричук Александра

Рождение ребёнка
06.11.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гричук Людмила Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гричук Людмила Дмитриевна

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