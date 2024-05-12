Шитова Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШитова Татьяна Степановна

Шитова Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Гавриловна

Отец ребёнка: Шитов Гавриил Алексеевич

Рождение ребёнка
23.10.1910

Дочь: Шитова Прасковья Гавриловна

Отец ребёнка: Шитов Гавриил Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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