Иван Лукин
Место рожденияд.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.10.1875
Жена: Параскева Емельянова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.01.1877
Сын: Афанасий Иоаннов
Мать ребёнка: Параскева Емельянова
Рождение ребёнка
01.05.1879
Сын: Федосий Иоаннов
Мать ребёнка: Параскева Емельянова
д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1880
Дочь: Елена Иоаннова
Мать ребёнка: Параскева Емельянова
Рождение ребёнка
29.07.1881
Дочь: Евдокия Иоаннова
Мать ребёнка: Параскева Емельянова
Рождение ребёнка
06.09.1882
Сын: Иосиф Иоаннов
Мать ребёнка: Параскева Емельянова
Рождение ребёнка
26.03.1884
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Параскева Емельянова
Смерть
Неизвестно