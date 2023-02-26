Иван Лукин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Лукин

Иван Лукин

avatar

Место рождения

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1857 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.10.1875

Жена: Параскева Емельянова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.01.1877

Сын: Афанасий Иоаннов

Мать ребёнка: Параскева Емельянова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.05.1879

Сын: Федосий Иоаннов

Мать ребёнка: Параскева Емельянова

д.Сосновицы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.05.1880

Дочь: Елена Иоаннова

Мать ребёнка: Параскева Емельянова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1881

Дочь: Евдокия Иоаннова

Мать ребёнка: Параскева Емельянова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.09.1882

Сын: Иосиф Иоаннов

Мать ребёнка: Параскева Емельянова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.03.1884

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Параскева Емельянова

Сосновицы, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close