Болдырев Яков Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти24.04.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Болдырев (Солодовников) Александра Александровна
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Болдырев (Солодовников) Александра Александровна
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Болдырев (Солодовников) Александра Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Сын: Болдырев Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Болдырев (Солодовников) Александра Александровна
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Болдырев (Солодовников) Александра Александровна
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Болдырев (Солодовников) Александра Александровна
Смерть
24.04.1964