Болдырев Яков Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолдырев Яков Осипович

Болдырев Яков Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

24.04.1964

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

1928 г.р.
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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болдырев (Солодовников) Александра Александровна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болдырев (Солодовников) Александра Александровна

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болдырев (Солодовников) Александра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдырев (Солодовников) Александра Александровна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Болдырев Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Болдырев (Солодовников) Александра Александровна

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болдырев (Солодовников) Александра Александровна

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Болдырев (Солодовников) Александра Александровна

Смерть
24.04.1964

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