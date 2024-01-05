Тертыченко/Лазуренко (Ржевская) Татьяна Александровна
Место рождениях. Мокрый Гашун
Дата рождения23.08.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1953
Отец: Ржевский Александр
Мать: Ржевская Варвара
х. Мокрый Гашун
Рождение ребёнка
14.07.1983
Сын: Лазуренко Алексей
Отец ребёнка: Лазуренко Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лазуренко Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тертыченко Андрей
Отец ребёнка: Тертыченко Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тертыченко Владимир