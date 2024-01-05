Тертыченко/Лазуренко (Ржевская) Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тертыченко/Лазуренко (Ржевская) Татьяна Александровна

Место рождения

х. Мокрый Гашун

Дата рождения

23.08.1953

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1953

Отец: Ржевский Александр

Мать: Ржевская Варвара

х. Мокрый Гашун
Рождение ребёнка
14.07.1983

Сын: Лазуренко Алексей

Отец ребёнка: Лазуренко Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазуренко Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тертыченко Андрей

Отец ребёнка: Тертыченко Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тертыченко Владимир

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