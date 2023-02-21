Овчаров Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1973
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1973
Отец: Овчаров Виктор
Мать: Тригубова Татьяна
Рождение ребёнка
14.10.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овчарова Елена
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.05.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овчарова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Овчарова Елена