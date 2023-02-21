Овчаров Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчаров Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1973

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

Жена

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1973

Отец: Овчаров Виктор

Мать: Тригубова Татьяна

Рождение ребёнка
14.10.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчарова Елена

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
14.05.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчарова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчарова Елена

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