Волков Пётр Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Волков Семён
Мать: Волкова Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Волкова Анна Петровна
Мать ребёнка: Волкова Александра Карповна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Волкова Александра Карповна
Рождение ребёнка
28.05.1919
Сын: Волков Иван Петрович
Мать ребёнка: Волкова Александра Карповна
Деревня М Чирки Нагорский район Кировской области
Рождение ребёнка
1927
Сын: Волков Яков Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Волкова Мария Петровна
Мать ребёнка: Волкова Александра Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
Умер во время блокады Ленинграда