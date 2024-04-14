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Волков Пётр Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Волков Семён

Мать: Волкова Неизвестно

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Волкова Анна Петровна

Мать ребёнка: Волкова Александра Карповна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Волков Афанасий Петрович

Мать ребёнка: Волкова Александра Карповна

Рождение ребёнка
28.05.1919

Сын: Волков Иван Петрович

Мать ребёнка: Волкова Александра Карповна

Деревня М Чирки Нагорский район Кировской области
Рождение ребёнка
1927

Сын: Волков Яков Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Волкова Мария Петровна

Мать ребёнка: Волкова Александра Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Александра Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1942
Умер во время блокады Ленинграда
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