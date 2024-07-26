Горбачева Пелагея Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачева Пелагея Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачев Кирилл Ермолаевич

Рождение ребёнка
08.04.1907 ст.

Сын: Горбачев Иван Кириллович

Отец ребёнка: Горбачев Кирилл Ермолаевич

Рождение ребёнка
04.04.1910 ст.

Сын: Горбачев Александр Кириллович

Отец ребёнка: Горбачев Кирилл Ермолаевич

Смерть
Неизвестно

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