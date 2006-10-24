Жук Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жук Александра Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1987 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.2006

Отец: не указан

Мать: Жук Мария Олеговна

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