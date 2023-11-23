Мария Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Заболотская (Розова) Зоя Николаева
Отец ребёнка: Розов Николай Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Розова) Анна Николаева
Отец ребёнка: Розов Николай Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мирославская (Розова) Александра Николаева
Отец ребёнка: Розов Николай Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Смирнова (Розова) Елена Николаева
Отец ребёнка: Розов Николай Васильев
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Розов Николай Васильев
Смерть
Неизвестно