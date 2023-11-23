Мария Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Заболотская (Розова) Зоя Николаева

Отец ребёнка: Розов Николай Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Розова) Анна Николаева

Отец ребёнка: Розов Николай Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мирославская (Розова) Александра Николаева

Отец ребёнка: Розов Николай Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розов Николай Васильев

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Смирнова (Розова) Елена Николаева

Отец ребёнка: Розов Николай Васильев

Рождение ребёнка
1862

Сын: Розов Николай Николаев

Отец ребёнка: Розов Николай Васильев

Смерть
Неизвестно

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