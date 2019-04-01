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Дозорова Валентина Ивановна

Место рождения

Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

07.01.1931

Дата смерти

01.04.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1931

Отец: Дозоров Иван Гаврилович

Мать: Кокинова Анна Сергеевна

Починки, Починковский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.10.1955

Дочь: Горева Лариса Алексеевна

Отец ребёнка: Горев Алексей Васильевич

Владимирское, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
01.04.2019
Воскресенское, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
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