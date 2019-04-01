Дозорова Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.01.1931
Дата смерти01.04.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1931
Отец: Дозоров Иван Гаврилович
Мать: Кокинова Анна Сергеевна
Рождение ребёнка
07.10.1955
Дочь: Горева Лариса Алексеевна
Отец ребёнка: Горев Алексей Васильевич
Владимирское, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
01.04.2019
Воскресенское, Воскресенский муниципальный район, Нижегородская область