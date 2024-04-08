Подчерерцева Анна Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подчерерцев Ефим Ефимович
Отец ребёнка: Подчерерцев Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подчерерцева Мария Ефимовна
Отец ребёнка: Подчерерцев Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подчерерцева Таисия Ефимовна
Отец ребёнка: Подчерерцев Ефим Григорьевич
Рождение ребёнка
26.06.1907
Дочь: Калинина (Подчерерцева) Ольга Ефимовна
Отец ребёнка: Подчерерцев Ефим Григорьевич
Смерть
Неизвестно