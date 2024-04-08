Подчерерцева Анна Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подчерерцева Анна Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подчерерцев Ефим Ефимович

Отец ребёнка: Подчерерцев Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подчерерцева Мария Ефимовна

Отец ребёнка: Подчерерцев Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подчерерцева Таисия Ефимовна

Отец ребёнка: Подчерерцев Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
26.06.1907

Дочь: Калинина (Подчерерцева) Ольга Ефимовна

Отец ребёнка: Подчерерцев Ефим Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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