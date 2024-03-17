Воробьев Виктор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1946
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1946
Отец: Воробьев Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воробьева) Юлия Викторовна
Мать ребёнка: (Воробьева) Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воробьева) Наталья Викторовна
Мать ребёнка: (Воробьева) Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Воробьева) Ирина Викторовна
Мать ребёнка: (Воробьева) Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воробьев Сергей Викторович
Мать ребёнка: (Воробьева) Любовь