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Воробьев Виктор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1946

Отец: Воробьев Степан

Мать: (Воробьева) Раиса Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Воробьева) Юлия Викторовна

Мать ребёнка: (Воробьева) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Воробьева) Наталья Викторовна

Мать ребёнка: (Воробьева) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Воробьева) Ирина Викторовна

Мать ребёнка: (Воробьева) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воробьев Сергей Викторович

Мать ребёнка: (Воробьева) Любовь

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