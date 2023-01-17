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Демидова Зинаида

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Место рождения

Ошколь, Ширинский район, Республика Хакасия, Россия

Дата рождения

20.02.1940

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1940

Отец: Демидов Изот

Мать: Светляшова Наталья

Ошколь, Ширинский район, Республика Хакасия, Россия
Рождение ребёнка
20.09.1962

Дочь: Голубцова Людмила

Отец ребёнка: Голубцов Александр

Сарала, Орджоникидзевский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
12.04.1965

Дочь: Голубцова Ирина

Отец ребёнка: Голубцов Александр

Сарала, Орджоникидзевский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубцов Александр

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