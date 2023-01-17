Демидова Зинаида
Место рожденияОшколь, Ширинский район, Республика Хакасия, Россия
Дата рождения20.02.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1940
Отец: Демидов Изот
Мать: Светляшова Наталья
Ошколь, Ширинский район, Республика Хакасия, Россия
Рождение ребёнка
20.09.1962
Дочь: Голубцова Людмила
Отец ребёнка: Голубцов Александр
Рождение ребёнка
12.04.1965
Дочь: Голубцова Ирина
Отец ребёнка: Голубцов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голубцов Александр