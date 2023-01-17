Варвара Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1913 или 1914
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1921 или 1922
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1924 или 1927
Дочь: Александра Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Ибреси, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернов Иван Иванович
Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно