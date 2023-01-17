Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1884 по 1887 г.р.

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1913 или 1914

Сын: Чернов Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1921 или 1922

Сын: Чернов Николай Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Рождение ребёнка
1924 или 1927

Дочь: Александра Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Ибреси, Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернов Иван Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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